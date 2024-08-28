Кремль остудил пыл Зеленского после бравады о «плане победы над Россией‎»

Россия продолжает спецоперацию на Украине вопреки браваде Киева и лично Владимира Зеленского о существовании некого «плана победы над РФ». Об этом заявил в ответ на вопрос журналистов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Не первый раз такие заявления слышим от представителей киевского режима. Мы отдаём себе отчёт в сущности этого киевского режима. Мы продолжаем СВО и достигнем всех поставленных целей», – сказал представитель Кремля на брифинге.