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Регион
28 августа, 09:39

Кремль остудил пыл Зеленского после бравады о «плане победы над Россией‎»

Песков: РФ добьётся успеха на СВО вопреки словам Зеленского о «плане победы»

Россия продолжает спецоперацию на Украине вопреки браваде Киева и лично Владимира Зеленского о существовании некого «плана победы над РФ». Об этом заявил в ответ на вопрос журналистов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Не первый раз такие заявления слышим от представителей киевского режима. Мы отдаём себе отчёт в сущности этого киевского режима. Мы продолжаем СВО и достигнем всех поставленных целей», – сказал представитель Кремля на брифинге.

Накануне Зеленский заявил, что планирует в сентябре показать "план победы над Россией" президенту США Джо Байдену. Старый план Киева уже почти провалился, украинская армия продолжает терять технику и живую силу. По словам главнокомандующего украинских войск Александра Сырского, для ВСУ обстановка на фронте остаётся сложной. Он отметил, что активные бои продолжаются на Купянском, Лиманском, Торецком и Краматорском направлениях. Кроме того, за время атак в Курской области, которыми украинское командование пыталось дестабилизировать ситуацию внутри страны, враг лишился более 6600 солдат.

Российские войска освободили Камышевку в ДНР
Российские войска освободили Камышевку в ДНР
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Александр Юнашев
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