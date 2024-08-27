ВСУ лишились свыше 6600 солдат за время атак в курском приграничье Минобороны РФ: Общие потери ВСУ в Курской области составили более 6600 военных 27 августа, 11:31 Украинские солдаты. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Украинская армия потеряла свыше 6600 солдат за весь период боевых действий в приграничных районах Курской области, также российские войска уничтожили 73 вражеских танка. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Общие потери ВСУ за всё время боевых действий на курском направлении составили более 6 600 военнослужащих, 73 танка, 4 РСЗО HIMARS», — уточнили в ведомстве.

Также в Минобороны РФ сообщили, что Вооружённые силы России разгромили критически важные объекты на аэродромах Украины. Бойцы нанесли удары высокоточным оружием, в том числе ракетами «Кинжал» и БПЛА.

Авторы Татьяна Миссуми