«Шмон наводили»: Пленный боец ВСУ выдал мародёрство «‎сослуживцев-дикарей» под Курском

Военнопленный боец ВСУ Николай Тяжкороб рассказал, что украинские солдаты вели себя как дикари во время попытки прорыва в Курскую область, они занимались грабежом у местного населения, хулиганством и издевательствами. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Мне показывали видео, как они зашли в какой-то магазин, как дебилы себя вели в этом магазине — рассыпали всё. Дикари», — заключил Тяжкороб.

Он подтвердил, что украинские боевики в открытую занимались мародёрством в гражданских домах. Бойцы ВСУ ломали двери, врывались в помещения и забирали всё: «Начинали шмон наводить. Телефоны, зажигалки, деньги, спиртное».