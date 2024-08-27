«Шмон наводили»: Пленный боец ВСУ выдал мародёрство «сослуживцев-дикарей» под Курском
Пленный Тяжкороб обозвал «дебилами и дикарями» солдат ВСУ в Курской области
Бойцы ВСУ. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
Военнопленный боец ВСУ Николай Тяжкороб рассказал, что украинские солдаты вели себя как дикари во время попытки прорыва в Курскую область, они занимались грабежом у местного населения, хулиганством и издевательствами. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Мне показывали видео, как они зашли в какой-то магазин, как дебилы себя вели в этом магазине — рассыпали всё. Дикари», — заключил Тяжкороб.
Он подтвердил, что украинские боевики в открытую занимались мародёрством в гражданских домах. Бойцы ВСУ ломали двери, врывались в помещения и забирали всё: «Начинали шмон наводить. Телефоны, зажигалки, деньги, спиртное».
Напомним, 6 августа украинские подразделения атаковали Курскую область. По данным Миноблроны РФ, общие потери Украины за время боевых действий на территории региона уже превысили 6200 военнослужащих, а также десятки танков и другой боевой техники. Сейчас в области продолжается эвакуация местного населения. В пунктах временного размещения (ПВР) находится более 11,5 тысяч курян, которые потеряли жильё и пострадали в результате атаки ВСУ. В их числе свыше 3,5 тысяч детей.