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27 августа, 09:54

«Шмон наводили»: Пленный боец ВСУ выдал мародёрство «‎сослуживцев-дикарей» под Курском

Пленный Тяжкороб обозвал «дебилами и дикарями» солдат ВСУ в Курской области

Бойцы ВСУ. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Бойцы ВСУ. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Военнопленный боец ВСУ Николай Тяжкороб рассказал, что украинские солдаты вели себя как дикари во время попытки прорыва в Курскую область, они занимались грабежом у местного населения, хулиганством и издевательствами. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Мне показывали видео, как они зашли в какой-то магазин, как дебилы себя вели в этом магазинерассыпали всё. Дикари», — заключил Тяжкороб.

Он подтвердил, что украинские боевики в открытую занимались мародёрством в гражданских домах. Бойцы ВСУ ломали двери, врывались в помещения и забирали всё: «Начинали шмон наводить. Телефоны, зажигалки, деньги, спиртное».

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Напомним, 6 августа украинские подразделения атаковали Курскую область. По данным Миноблроны РФ, общие потери Украины за время боевых действий на территории региона уже превысили 6200 военнослужащих, а также десятки танков и другой боевой техники. Сейчас в области продолжается эвакуация местного населения. В пунктах временного размещения (ПВР) находится более 11,5 тысяч курян, которые потеряли жильё и пострадали в результате атаки ВСУ. В их числе свыше 3,5 тысяч детей.

Татьяна Миссуми
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