В ПВР находятся более 11,5 тыс. жителей, эвакуированных из курского приграничья

На данный момент в пунктах временного размещения (ПВР) находится свыше 11,5 тысячи жителей Курской области, которые потеряли жильё и пострадали в результате атаки ВСУ. Об этом на пресс-брифинге сообщил замдиректора департамента информационной политики МЧС РФ Артём Шаров.

«В ПВР, лечебных и социальных учреждениях, детских оздоровительных лагерях на территории субъектов Российской Федерации размещены свыше 11,5 тыс. человек, в том числе более 3,5 тыс. детей», — сказал он.

Всего в 28 районах России продолжают работать 197 ПВР. Все они готовы разместить у себя жителей Курской области и обеспечить их предметами первой необходимости. Всего за сутки из приграничных районов эвакуировано почти 1 тысяча человек.