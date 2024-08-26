В ПВР находятся более 11,5 тыс. жителей, эвакуированных из курского приграничья
На данный момент в пунктах временного размещения (ПВР) находится свыше 11,5 тысячи жителей Курской области, которые потеряли жильё и пострадали в результате атаки ВСУ. Об этом на пресс-брифинге сообщил замдиректора департамента информационной политики МЧС РФ Артём Шаров.
«В ПВР, лечебных и социальных учреждениях, детских оздоровительных лагерях на территории субъектов Российской Федерации размещены свыше 11,5 тыс. человек, в том числе более 3,5 тыс. детей», — сказал он.
Всего в 28 районах России продолжают работать 197 ПВР. Все они готовы разместить у себя жителей Курской области и обеспечить их предметами первой необходимости. Всего за сутки из приграничных районов эвакуировано почти 1 тысяча человек.
Ранее условия для размещения курян в одном из ПВР оценил губернатор Курской области Алексей Смирнов. Он побывал в пункте в Золотухинском районе. По его словам, для людей создана столовая и палатки для приёма пищи. Запаса еды хватит минимум на 10 дней. Также людям хватает необходимого оборудования и лекарств. Каждый из жителей Курской области больше всего ждёт, когда сможет вернуться домой.
Telegram / Алексей Смирнов