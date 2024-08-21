В МЧС РФ рассказали, как сегодня помогают жителям Курской области, находящимся в ПВР

Более 10 тысяч жителей курской области, в том числе 3 тысячи детей находятся в пунктах временного размещения. Всего в 28 регионах работают 185 ПВР, сообщает МЧС России.

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Также принять курян готовы ещё 490 ПВР. Пункты могут разместить у себя более 44 тысяч человек. В каждом ПВР работают психологи МЧС и специалисты социальных служб. Также на объектах предоставлена постоянная медицинская помощь. Тем, кто потерял семью в другом ПВР или разлучился в момент эвакуации, помогают воссоединиться с родственниками.

Ежедневно поступают и обращения на «горячую линию». При этом с каждым днём звонков всё меньше. Например, за эти сутки зарегистрировано около 200 обращений.