В МЧС РФ рассказали, как сегодня помогают жителям Курской области, находящимся в ПВР
МЧС РФ: В ПВР находятся более 10 тысяч эвакуированных жителей Курской области
Более 10 тысяч жителей курской области, в том числе 3 тысячи детей находятся в пунктах временного размещения. Всего в 28 регионах работают 185 ПВР, сообщает МЧС России.
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Также принять курян готовы ещё 490 ПВР. Пункты могут разместить у себя более 44 тысяч человек. В каждом ПВР работают психологи МЧС и специалисты социальных служб. Также на объектах предоставлена постоянная медицинская помощь. Тем, кто потерял семью в другом ПВР или разлучился в момент эвакуации, помогают воссоединиться с родственниками.
Ежедневно поступают и обращения на «горячую линию». При этом с каждым днём звонков всё меньше. Например, за эти сутки зарегистрировано около 200 обращений.
«Оперштабом принято решение об увеличении количества задействованных складов для приёма гумпомощи и её распределения. Всего в Курскую область доставлено порядка 2 500 тонн гуманитарных грузов», — добавили в министерстве.
В результате нападения на Курскую область со стороны Украины убито более 30 человек и 143 ранены в результате вылазки противника. В МЧС отметили, что более 121 тысяч человек отселили из девяти приграничных районов области.
Telegram / МЧС России