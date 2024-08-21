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Регион
21 августа, 06:00

Более 30 человек убиты и 143 ранены в результате вылазки ВСУ под Курском

Число погибших в результате атаки ВСУ в Курской области увеличилось до 31

Более 30 человек погибли и свыше 140 пострадали в результате атаки украинских боевиков в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы регина.

"На утро 21 августа подтверждена гибель 31 человека в результате атаки ВСУ на Курскую область, 143 получили травмы различной степени тяжести. Из них госпитализированы 79 человек, в том числе 4 ребёнка", — уточнил собеседник агентства.

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Напомним, что украинские войска атаковали Курскую область 6 августа, бои в приграничье региона продолжаются до сих пор, за это время противник потерял свыше 4 130 человек личного состава и множество техники. Военный корреспондент Александр Коц считает, что завязшие в сражениях с российской армией ВСУ могут попробовать нанести удар по другому направлению — через посёлок Тёткино. А экс-президент Молдавии Игорь Додон высказал предположение, что войска Незалежной могут открыть второй фронт в Приднестровье.

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Telegram / Алексей Смирнов

Андрей Бражников
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