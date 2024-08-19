"Ждём удара": Военкор Коц раскрыл, откуда ВСУ снова "ломанутся" атаковать Россию

Вооружённые силы Украины могут готовиться к атаке на Курскую область с другой стороны — через посёлок Тёткино. Такое мнение выразил военный корреспондент kp.ru Александр Коц.

Журналист указал на атаки ВСУ на мосты через реку Сейм. Кроме того, сейчас известно об ударах в Глушково, Званном и Карыже.

"Ждём удара ещё с одной стороны. Угадать его несложно. Скорее всего, противник ломанётся через Тёткино, от которого трасса идёт на [село] Карыж. Помимо Тёткино на территорию России могут вторгнуться севернее, со стороны Глухова", — написал Коц в телеграм-канале в понедельник, 19 августа.

По словам военкора, противник, столкнувшись с уверенными подразделениями ВС РФ, забуксовал. ВСУ хоть и продолжают оказывать давление, но уже с "минусовой продуктивностью", подчеркнул журналист.