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17 августа, 10:19

"Обстановка подконтрольная": Попытки ВСУ прорваться под Курском заканчиваются крахом, заявил Алаудинов

Алаудинов: ВС РФ постоянно пресекают попытки прорыва ВСУ в Курской области

Апти Алаудинов. Обложка © Telegram / Апти Алаудинов "АХМАТ"

Апти Алаудинов. Обложка © Telegram / Апти Алаудинов "АХМАТ"

ВС России круглосуточно пресекают попытки ВСУ прорваться в приграничных районах Курской области, заявил командир спецназа "Ахмат", генерал-майор Апти Алаудинов. По его словам, обстановка в регионе "достаточно-таки рабочая, подконтрольная", и все атаки противника отражаются.

"У нас идут круглосуточные попытки противника прорвать участок, где мы находимся. Все эти попытки завершаются уничтожением <…> противника и сжиганием его техники. Поэтому мы уничтожаем резервы противника", — сказал собеседник ТАСС.

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Напомним, Украина теряет в Курской области свои самые лучшие подразделения. Американский журнал Military Watch писал, в частности, что противник использовал дефицитные танки Challenger 2, T-80 и Leopard, и всё это под массированными бомбардировками со стороны ВС РФ.

Матвей Константинов
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