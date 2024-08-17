"Обстановка подконтрольная": Попытки ВСУ прорваться под Курском заканчиваются крахом, заявил Алаудинов

ВС России круглосуточно пресекают попытки ВСУ прорваться в приграничных районах Курской области, заявил командир спецназа "Ахмат", генерал-майор Апти Алаудинов. По его словам, обстановка в регионе "достаточно-таки рабочая, подконтрольная", и все атаки противника отражаются.

"У нас идут круглосуточные попытки противника прорвать участок, где мы находимся. Все эти попытки завершаются уничтожением <…> противника и сжиганием его техники. Поэтому мы уничтожаем резервы противника", — сказал собеседник ТАСС.