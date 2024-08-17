"Самые мощные": В США высказались о катастрофических потерях ВСУ под Курском

Киев несёт значительные потери в Курской области, задействовав в атаке на российскую территорию самые боеспособные подразделения. Об этом пишет американское издание Military Watch Magazine (MWM).

"Эти потери особенно значительны, учитывая то, что Украина направила в наступление свои самые мощные военные подразделения", — говорится в материале.