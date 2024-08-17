"Самые мощные": В США высказались о катастрофических потерях ВСУ под Курском
MWM: Лучшие подразделения ВСУ несут значительные потери в Курской области
Киев несёт значительные потери в Курской области, задействовав в атаке на российскую территорию самые боеспособные подразделения. Об этом пишет американское издание Military Watch Magazine (MWM).
"Эти потери особенно значительны, учитывая то, что Украина направила в наступление свои самые мощные военные подразделения", — говорится в материале.
Как отмечают авторы статьи, в частности, ВСУ в ходе атаки на приграничные регионы Курской области использовали дефицитные танки Challenger 2, T-80 и Leopard. Украинские войска в этом российском регионе подвергаются интенсивным бомбардировкам, включая удары беспилотниками и вертолётами, подчеркнули в издании.
Напомним, что ВСУ зашли на территорию РФ и попытались прорваться в Курской области 6 августа. По словам помощника президента РФ Николая Патрушева, в подготовке украинских боевиков участвовали страны НАТО и западные спецслужбы. В то же время командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов заявил, что в атаке были задействованы 12 тысяч бойцов противника. Однако свыше двух тысяч солдат Киев уже потерял. После неудачи в Курской области, ВСУ попытались атаковать в других приграничных районах РФ, но российские войска справляются с натиском.
Telegram / V_Zelenskiy_official