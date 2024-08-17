Прикрывают крах в Донбассе: В Киеве объяснили цели атаки на Курскую область
Дубинский: ВСУ атаковали Курскую область, чтобы прикрыть крах в Донбассе
Атака на Курскую область должна была прикрыть сокрушительное поражение ВСУ на Донбассе. Об этом заявил депутат Рады Александр Дубинский в своём телеграм-канале.
"На мой взгляд, весь "оперативный задум" Зеленского в Курске выглядит и предпринят так, чтобы при гордом выводе ВСУ из Курской области потеря Донецкой не выглядела так болезненно", — прокомментировал нардеп, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене.
Похожие заявления также давали и западные СМИ, говоря, что таким образом Незалежная пытается реабилитироваться и доказать, что огромные суммы, перечисляемые иностранными хозяевами, на самом деле окупаются. И всё же действия Киева там считают опрометчивыми, так как для однозначной победы стране понадобятся значительные человеческие ресурсы, которые сейчас в дефиците.
Ранее Life.ru сообщал об украинском военнопленном, который в ходе допроса признался, что Украина планировала обменять Курск и Белгород на переговорах. Бойцам ВСУ приказали расстреливать мирное население, если те оказывают сопротивление. Не гнушались украинцы и мародёрством. При этом, как сообщают источники, в атаку на Курск и Белгород были брошены мобилизованные с минимальным уровнем подготовки. Многие из них предпочитают сдаться в плен, нежели воевать.
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