Прикрывают крах в Донбассе: В Киеве объяснили цели атаки на Курскую область

Атака на Курскую область должна была прикрыть сокрушительное поражение ВСУ на Донбассе. Об этом заявил депутат Рады Александр Дубинский в своём телеграм-канале.

"На мой взгляд, весь "оперативный задум" Зеленского в Курске выглядит и предпринят так, чтобы при гордом выводе ВСУ из Курской области потеря Донецкой не выглядела так болезненно", — прокомментировал нардеп, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене.