Положение украинских сил заметно ухудшилось после решения атаковать Курскую область, пишет The Spectator. Указывается, что силы, затраченные на удар по российскому приграничью, пригодились бы на Донбассе.

"БТР американского производства Stryker могли бы пригодиться в отчаянной обороне таких бастионов Донбасса, как Часов Яр, а украинцы уже теряют людей и технику", — говорится в публикации.

Саму атаку на Западе назвали бессмысленной, так как для успеха Незалежной понадобится огромное количество живой силы, которой, к слову, много у Москвы. В свою очередь ВС РФ не заставили себя ждать и начали наносить ответные удары по линиям снабжения противника, а также уверенно продвигаться на Донбассе.