Более 76 тысяч человек эвакуировали из приграничных районов Курской области
Эвакуация детей из Курской области. Фото © Telegram / Воробьёв LIVE
Из приграничных районов Курской области около 76 тысяч человек временно пересилили в более безопасные места. Об этом сообщил официальный представитель МЧС России в межведомственном оперативном штабе Артём Шаров.
"В городе Курске развёрнут и продолжает работать Межведомственный оперативный штаб по оказанию помощи населению в приграничных районах Курской области. Всего с начала проведения данной работы в безопасные места было временно отселено более 76 тыс. человек", — сказал Шаров.
При этом свыше 4,4 тысячи человек из приграничных районов разместили в пунктах временного размещения (ПВР). Всего же в восьми субъектах нашей страны было развёрнуто около 60 таких пунктов.
"26 пунктов временного размещения развернуто непосредственно в Курской области. Аналогичные ПВР работают в Орловской, Московской, Тульской, Воронежской, Липецкой, Калужской и Тверской областях", — добавил он.
Напомним, что жителей нескольких населённых пунктов Курской области эвакуировали из-за попытки подразделений ВСУ прорваться на российскую территорию. Для отражения атак в регион прибыли даже бойцы группы "Вагнера". Противник ежесуточно теряет убитыми сотни человек. По последним данным, пострадавшими числятся 66 мирных жителя, в том числе 9 детей, есть и погибшие. Эвакуированные в Подмосковье жители региона смогли пройти медицинский осмотр.