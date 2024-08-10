Более 76 тысяч человек эвакуировали из приграничных районов Курской области

Из приграничных районов Курской области около 76 тысяч человек временно пересилили в более безопасные места. Об этом сообщил официальный представитель МЧС России в межведомственном оперативном штабе Артём Шаров.

"В городе Курске развёрнут и продолжает работать Межведомственный оперативный штаб по оказанию помощи населению в приграничных районах Курской области. Всего с начала проведения данной работы в безопасные места было временно отселено более 76 тыс. человек", — сказал Шаров.

При этом свыше 4,4 тысячи человек из приграничных районов разместили в пунктах временного размещения (ПВР). Всего же в восьми субъектах нашей страны было развёрнуто около 60 таких пунктов.