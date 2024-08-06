Российские пограничники не допустили прорыва ВСУ в Курскую область
Вооружённые силы Украины (ВСУ) попытались прорваться на территорию Курской области. Но российские пограничники и военные не допустили прорыва границы, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.
Он попросил местных жителей сохранять бдительность и сообщать о подозрительных людях и беспилотниках по нормеру 112, а также призвал доверять только официальным источникам информации и не поддаваться на действия провокаторов.
Напомним, в ночь на 6 августа ВСУ попытались совершить массовую атаку на Курскую область: ПВО сбила более 20 вражеских дронов. Есть и пострадавшие: в городе Суджа при атаке Киева ранены трое детей и двое взрослых. Прилёты пришлись прямо на жилые дома.
ТАСС / Александр Полегенько