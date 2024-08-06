Задержан сенатор Савельев
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 августа, 07:18

Российские пограничники не допустили прорыва ВСУ в Курскую область

Вооружённые силы Украины (ВСУ) попытались прорваться на территорию Курской области. Но российские пограничники и военные не допустили прорыва границы, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

Он попросил местных жителей сохранять бдительность и сообщать о подозрительных людях и беспилотниках по нормеру 112, а также призвал доверять только официальным источникам информации и не поддаваться на действия провокаторов.

Трое земледельцев ранены после атаки коптера ВСУ под Курском
Трое земледельцев ранены после атаки коптера ВСУ под Курском

Напомним, в ночь на 6 августа ВСУ попытались совершить массовую атаку на Курскую область: ПВО сбила более 20 вражеских дронов. Есть и пострадавшие: в городе Суджа при атаке Киева ранены трое детей и двое взрослых. Прилёты пришлись прямо на жилые дома.

Обложка ©

ТАСС / Александр Полегенько

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • ФСБ России
  • ВС РФ
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров