Трое земледельцев ранены после атаки коптера ВСУ под Курском

В Курской области украинский коптер атаковал работавшие на уборке урожая комбайны. В результате пострадали трое земледельцев, сообщил исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

"Сегодня недалеко от села Волфино Глушковского района украинский коптер атаковал работавшие на уборке урожая комбайны. Ранены трое земледельцев. Они доставлены в Глушковскую районную больницу, где им оказывается необходимая помощь", — написал Смирнов в своём телеграм-канале.