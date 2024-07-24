Украинские беспилотники атаковали промышленное предприятие в Курской области
Последствия атаки беспилотников ВСУ на предприятие в Судже. Обложка © Telegram / Алексей Смирнов
Минувшей ночью украинские БПЛА атаковали промышленное предприятие в Судже Курской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов. Пострадавших нет.
Последствия атаки беспилотников ВСУ на предприятие в Судже. Фото © Telegram /Алексей Смирнов
"После сбросов взрывных устройств повреждены технологические помещения и некоторое оборудование", — написал чиновник в телеграм-канале.
Напомним, в курском Льгове украинские беспилотники атаковали неработающее промышленное предприятие, пострадавших нет. Кроме того, в ночь на 24 июля дрон ударил по Грайворону Белгородской области. Никто не пострадал. Минобороны сообщало об уничтожении трёх БПЛА в небе над регионом.