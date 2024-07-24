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24 июля, 07:00

Украинские беспилотники атаковали промышленное предприятие в Курской области

Последствия атаки беспилотников ВСУ на предприятие в Судже. Обложка © Telegram / Алексей Смирнов

Последствия атаки беспилотников ВСУ на предприятие в Судже. Обложка © Telegram / Алексей Смирнов

Минувшей ночью украинские БПЛА атаковали промышленное предприятие в Судже Курской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов. Пострадавших нет.

Последствия атаки беспилотников ВСУ на предприятие в Судже. Фото © Telegram /Алексей Смирнов

Последствия атаки беспилотников ВСУ на предприятие в Судже. Фото © Telegram /Алексей Смирнов

"После сбросов взрывных устройств повреждены технологические помещения и некоторое оборудование", — написал чиновник в телеграм-канале.

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Напомним, в курском Льгове украинские беспилотники атаковали неработающее промышленное предприятие, пострадавших нет. Кроме того, в ночь на 24 июля дрон ударил по Грайворону Белгородской области. Никто не пострадал. Минобороны сообщало об уничтожении трёх БПЛА в небе над регионом.

Матвей Константинов
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