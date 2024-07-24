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24 июля, 04:09

Над Белгородской областью за ночь сбили три украинских беспилотника

Средства противовоздушной обороны уничтожили за ночь три украинских беспилотника в Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", — говорится в телеграм-канале ведомства.

Других подробностей в МО не привели.

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ЧП в Белгородской области произошло вечером 23 июля. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, в Краснояружском районе мужчина проник на закрытую территорию и подорвался.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Артур Лапсаков
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