Над Белгородской областью за ночь сбили три украинских беспилотника

Средства противовоздушной обороны уничтожили за ночь три украинских беспилотника в Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", — говорится в телеграм-канале ведомства.

Других подробностей в МО не привели.