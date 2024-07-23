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23 июля, 20:55

Мужчина подорвался в опасной зоне в Белгородской области

Гладков: В Краснояружском районе мужчина подорвался, проникнув в опасную зону

В Краснояружском районе Белгородской области мужчина проник на территорию, на ограждении которой висела надпись "Опасная зона. Проход запрещён". Он подорвался на взрывоопасном предмете, рассказал в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Мужчина скончался на месте от полученных ранений.

"Все указатели, информационные таблички и сигнальные ленты установлены для вашей же безопасности! Надеюсь, вы понимаете, что ваша жизнь стократно дороже, чем любые поспешные желания. Берегите себя и своих близких", — написал Гладков, выразив соболезнования семье погибшего.

Дроны ВСУ атаковали сразу три населённых пункта в Белгородской области
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Ранее в Брянской области два человека погибли при подрыве на мине. Ещё один человек получил ранения и госпитализирован, врачи оказали ему необходимую помощь.

Обложка ©

Unsplash / Patrick Hendry

Анатолий Симоненко
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