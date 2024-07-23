Мужчина подорвался в опасной зоне в Белгородской области

В Краснояружском районе Белгородской области мужчина проник на территорию, на ограждении которой висела надпись "Опасная зона. Проход запрещён". Он подорвался на взрывоопасном предмете, рассказал в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Мужчина скончался на месте от полученных ранений.

"Все указатели, информационные таблички и сигнальные ленты установлены для вашей же безопасности! Надеюсь, вы понимаете, что ваша жизнь стократно дороже, чем любые поспешные желания. Берегите себя и своих близких", — написал Гладков, выразив соболезнования семье погибшего.