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23 июля, 20:23

Дроны ВСУ атаковали сразу три населённых пункта в Белгородской области

Разрушенная ударом ВСУ двухэтажка в Новопетровке. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Разрушенная ударом ВСУ двухэтажка в Новопетровке. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Белгородская область вновь подверглась атаке украинских беспилотников, ударивших по мирным объектам сразу в трёх населённых пунктах. Подробностями налёта поделился глава региона Вячеслав Гладков.

По словам чиновника, в посёлке Красное Шебекинского городского округа FPV-дрон врезался в частный дом, оставив его без крыши. В столице района БПЛА сбросил взрывное устройство на автомобили. Повреждениями отделались две легковушки.

"В селе Новопетровка Валуйского городского округа дрон врезался в двухэтажный многоквартирный дом, в результате чего часть здания полностью разрушена. Информация о последствиях уточняется", — подытожил Гладков.

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Неспокойно в небе над Белгородчиной было и минувшей ночью, рассказывал Life.ru ранее. Ранения в результате атаки получили трое мужчин. Они находились в одном автомобиле в момент удара беспилотника. Пострадавшие госпитализированы.

Илья Пушкарев
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