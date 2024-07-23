Дроны ВСУ атаковали сразу три населённых пункта в Белгородской области
Разрушенная ударом ВСУ двухэтажка в Новопетровке. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
Белгородская область вновь подверглась атаке украинских беспилотников, ударивших по мирным объектам сразу в трёх населённых пунктах. Подробностями налёта поделился глава региона Вячеслав Гладков.
По словам чиновника, в посёлке Красное Шебекинского городского округа FPV-дрон врезался в частный дом, оставив его без крыши. В столице района БПЛА сбросил взрывное устройство на автомобили. Повреждениями отделались две легковушки.
"В селе Новопетровка Валуйского городского округа дрон врезался в двухэтажный многоквартирный дом, в результате чего часть здания полностью разрушена. Информация о последствиях уточняется", — подытожил Гладков.
Неспокойно в небе над Белгородчиной было и минувшей ночью, рассказывал Life.ru ранее. Ранения в результате атаки получили трое мужчин. Они находились в одном автомобиле в момент удара беспилотника. Пострадавшие госпитализированы.