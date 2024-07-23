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23 июля, 04:00

Трое мужчин пострадали в белгородском селе Щетиновка после атаки дрона ВСУ

Трое мужчин получили ранения в белгородском селе Щетиновка после атаки беспилотника ВСУ. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В селе Щетиновка Белгородского района беспилотник ВСУ атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль. Ранены трое мужчин", — написал чиновник в телеграм-канале.

Мужчины сами обратились в больницу № 2 города Белгорода с баротравмами и различными осколочными ранениями. Им оказали медицинскую помощь, от госпитализации все отказались, перейдя на амбулаторный режим.

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Ещё двоим мирным жителям Белгородской области потребовалась помощь после атаки дрона в районе села Богун-Городок Борисовского района. Первый от госпитализации отказался, а второго со множественными осколочными ранениями мягких тканей лица, руки и ног доставили в больницу.

Обложка ©

Telegram / Настоящий Гладков (архивное фото)

Артур Лапсаков
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