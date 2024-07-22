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22 июля, 19:45

Двое водителей получили ранения при атаке дронов в Белгородской области

Два водителя получили ранения при атаке дронов в районе села Богун-Городок Борисовского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Попутным транспортом мужчины были доставлены в Борисовскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи мужчину с баротравмой и сотрясением головного мозга отпустили на амбулаторное лечение, от госпитализации он отказался. Второго пострадавшего со множественными осколочными ранениями мягких тканей лица, руки и ног доставляют в областную клиническую больницу", — написал чиновник в телеграм-канале.

В Шебекине FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль. У транспортного средства посечён прицеп.

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Сотрудница ранена в результате атаки дрона-камикадзе на соцобъект в Грайвороне

Также сегодня, 22 июля, беспилотник атаковал трактор, работавший в поле в приграничном селе Устинка. Погиб мужчина, его супруга получила серьёзные ранения.

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Telegram / Настоящий Гладков (архивное фото)

Артур Лапсаков
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