Двое водителей получили ранения при атаке дронов в Белгородской области

Два водителя получили ранения при атаке дронов в районе села Богун-Городок Борисовского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Попутным транспортом мужчины были доставлены в Борисовскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи мужчину с баротравмой и сотрясением головного мозга отпустили на амбулаторное лечение, от госпитализации он отказался. Второго пострадавшего со множественными осколочными ранениями мягких тканей лица, руки и ног доставляют в областную клиническую больницу", — написал чиновник в телеграм-канале.