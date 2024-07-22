Сотрудница ранена в результате атаки дрона-камикадзе на соцобъект в Грайвороне
Сотрудница ранена в результате атаки дрона-камикадзе на соцобъект в Грайвороне Обложка © Telegram / Вячеслав Гладков
Сотрудница ранена в результате взрыва из-за удара украинского дрона-камикадзе по социальному объекту в городе Грайворон. Она доставлена в больницу, информирует губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"ВСУ нанесли удар с помощью дрона-камикадзе по социальному объекту в городе Грайворон. Ранен один сотрудник. Дрон сдетонировал возле окна на втором этаже здания. В помещении повреждены входная группа и два кабинета, также выбиты окна на трёх этажах", – уточнил он.
По словам главы региона, у пострадавшей сотрясение головного мозга. Женщину оказывают всю необходимую медицинскую помощь врачи Грайворонской ЦРБ.
Ранее Life.ru рассказал о том, что мужчина заработал контузию после атаки БПЛА на его авто в селе под Белгородом. Удар пришёлся по легковушке, которая ехала по дороге.