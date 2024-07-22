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22 июля, 11:57

Сотрудница ранена в результате атаки дрона-камикадзе на соцобъект в Грайвороне

Сотрудница ранена в результате атаки дрона-камикадзе на соцобъект в Грайвороне Обложка © Telegram / Вячеслав Гладков

Сотрудница ранена в результате атаки дрона-камикадзе на соцобъект в Грайвороне Обложка © Telegram / Вячеслав Гладков

Сотрудница ранена в результате взрыва из-за удара украинского дрона-камикадзе по социальному объекту в городе Грайворон. Она доставлена в больницу, информирует губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"ВСУ нанесли удар с помощью дрона-камикадзе по социальному объекту в городе Грайворон. Ранен один сотрудник. Дрон сдетонировал возле окна на втором этаже здания. В помещении повреждены входная группа и два кабинета, также выбиты окна на трёх этажах", – уточнил он.

По словам главы региона, у пострадавшей сотрясение головного мозга. Женщину оказывают всю необходимую медицинскую помощь врачи Грайворонской ЦРБ.

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Ранее Life.ru рассказал о том, что мужчина заработал контузию после атаки БПЛА на его авто в селе под Белгородом. Удар пришёлся по легковушке, которая ехала по дороге.

Андрей Бражников
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