Сотрудница ранена в результате атаки дрона-камикадзе на соцобъект в Грайвороне

Сотрудница ранена в результате взрыва из-за удара украинского дрона-камикадзе по социальному объекту в городе Грайворон. Она доставлена в больницу, информирует губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"ВСУ нанесли удар с помощью дрона-камикадзе по социальному объекту в городе Грайворон. Ранен один сотрудник. Дрон сдетонировал возле окна на втором этаже здания. В помещении повреждены входная группа и два кабинета, также выбиты окна на трёх этажах", – уточнил он.

По словам главы региона, у пострадавшей сотрясение головного мозга. Женщину оказывают всю необходимую медицинскую помощь врачи Грайворонской ЦРБ.