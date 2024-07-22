Мужчина заработал контузию после атаки БПЛА на его авто в селе под Белгородом

Дрон-камикадзе в селе Устинка Белгородского района атаковал легковушку, которая ехала по дороге, сообщил в своём телеграм-канале губернатор области Вячеслав Гладков. В результате мужчина получил контузию и множественные осколочные ранения головы и плеча. Он был госпитализирован в городскую больницу № 2 города Белгорода.