Мужчина заработал контузию после атаки БПЛА на его авто в селе под Белгородом
Дрон-камикадзе в селе Устинка Белгородского района атаковал легковушку, которая ехала по дороге, сообщил в своём телеграм-канале губернатор области Вячеслав Гладков. В результате мужчина получил контузию и множественные осколочные ранения головы и плеча. Он был госпитализирован в городскую больницу № 2 города Белгорода.
"Врачами оказывается вся необходимая помощь", — сообщил Гладков.
Ранее похожая история произошла в Шебекино Белгородской области. Там мужчина пострадал в результате атаки дронов ВСУ на движущийся автомобиль.
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