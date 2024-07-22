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22 июля, 00:22

Мужчина заработал контузию после атаки БПЛА на его авто в селе под Белгородом

Дрон-камикадзе в селе Устинка Белгородского района атаковал легковушку, которая ехала по дороге, сообщил в своём телеграм-канале губернатор области Вячеслав Гладков. В результате мужчина получил контузию и множественные осколочные ранения головы и плеча. Он был госпитализирован в городскую больницу № 2 города Белгорода.

"Врачами оказывается вся необходимая помощь", — сообщил Гладков.

Украинский БПЛА уничтожен над Белгородской областью
Украинский БПЛА уничтожен над Белгородской областью

Ранее похожая история произошла в Шебекино Белгородской области. Там мужчина пострадал в результате атаки дронов ВСУ на движущийся автомобиль.

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Telegram / Настоящий Гладков

Анатолий Симоненко
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