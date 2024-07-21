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21 июля, 17:49

ВСУ подорвали с дрона движущийся автомобиль под Белгородом, у водителя ожоги 50% тела

Гладков: Мужчина пострадал в результате очередной атаки дронов ВСУ на Шебекино

Последствия обстрела автодороги Шебекино — Волоконовка. Обложка © Telegram / Вячеслав Гладков

Последствия обстрела автодороги Шебекино — Волоконовка. Обложка © Telegram / Вячеслав Гладков

Мужчина пострадал в результате атаки дронов ВСУ на движущийся автомобиль в Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Последствия обстрела автодороги Шебекино — Волоконовка. Фото © Telegram / Вячеслав Гладков

Последствия обстрела автодороги Шебекино — Волоконовка. Фото © Telegram / Вячеслав Гладков

"На участке автодороги Шебекино — Волоконовка дрон атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль. Водитель получил серьёзные ранения — мужчину с ожогами более 50% тела, переломом руки и осколочными ранениями лица бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу. Надеемся и верим, что врачи смогут его спасти", — написал Гладков в своём телеграм-канале.

По информации губернатора, автомобиль после взрыва съехал с дороги, что привело к возгоранию сухой травы. Пожарные успешно потушили пламя. Бойцы местной самообороны помогли спасателям, успешно нейтрализовав четыре дрона, запущенные противником для атаки служб.

В результате обстрела в селе Красное были разрушены два частных дома, а в посёлке Ленинский — ещё один. Гладков отметил, что в этих домах никто не проживал.

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Ранее Life.ru сообщал, что ВСУ обстреляли населённые пункты Октябрьский, Новая Таволжанка, Глотово, а также участок трассы Щетиновка — Бессоновка Белгородской области. В результате обстрела пострадали два мирных жителей. Кро ме того, повреждения получили фасады зданий, гражданские автомобили и линия газопровода.

Александра Мышляева
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