ВСУ атаковали 4 населённых пункта в Белгородской области, есть раненые

Украинская армия провела обстрелы населённых пунктов Октябрьский, Новая Таволжанка, Глотово, а также участка трассы Щетиновка — Бессоновка. В результате пострадали двое мужчин. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В районе посёлка Октябрьский украинский беспилотник врезался в легковой автомобиль. В итоге был ранен водитель машины. Его с минно-взрывной травмой и баротравмой отвезли в больницу мимо проезжавшие жители. Медики оказали ему помощь, после чего отпустили пострадавшего домой, поскольку тот отказался от госпитализации.

Ещё один дрон атаковал транспортное средство на участке автодороги Щетиновка — Бессоновка. Шофёра с баротравмой госпитализировали в городскую больницу, где ему оказывают всю необходимую помощь.

"В Шебекинском городском округе в селе Новая Таволжанка один дрон-камикадзе атаковал социальный объект. В здании выбиты окна и посечён фасад. Второй беспилотник атаковал припаркованный у дома микроавтобус. У транспортного средства посечён кузов и выбито остекление, в доме осколками посечён фасад и забор", — написал глава региона.

В результате украинской атаки в Грайворонском городском округе в селе Глотово были повреждены 5 частных домов. Там выбиты стёкла и посечены крыши и фасады. Также ВСУ повредили линию газоснабжения. Все аварийные и оперативные службы работают на местах, информация о последствиях атак уточняется.