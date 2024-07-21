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21 июля, 09:52

ПВО пресекла попытку ВСУ атаковать Белгородскую область с помощью дрона

Российские системы противовоздушная обороны (ПВО) сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Около 11:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ", — говорится в сообщении военного ведомства.

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Ранее Life.ru сообщал, что за эту ночь российским военным удалось ликвидировать восемь БПЛА ВСУ над Белгородской областью. Несколько из этих беспилотников ПВО РФ удалось перехватить над акваторией Чёрного моря. Также накануне сообщалось, что за сутки ВС России сбили две ракеты ATACMS и 74 украинских дрона над территорией нашей страны.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Zysko Sergii

Александра Мышляева
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