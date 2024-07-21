ПВО сбила 8 БПЛА в Белгородской области и над акваторией Чёрного моря
МО РФ: Силы ПВО сбили 8 БПЛА в Белгородской области и над акваторией Чёрного моря
Минувшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили восемь украинских беспилотников самолётного типа над Белгородской областью, а также над акваторией Чёрного моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
"Дежурными средствами ПВО три БПЛА уничтожено над территорией Белгородской области и пять БПЛА перехвачено в акватории Чёрного моря", — рассказали в оборонном ведомстве.
В предыдущий раз об уничтожении беспилотников в акватории Чёрного моря сообщалось 19 июля. Тогда средствам противовоздушной обороны удалось ликвидировать пять вражеских объектов.
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