ПВО сбила 8 БПЛА в Белгородской области и над акваторией Чёрного моря

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили восемь украинских беспилотников самолётного типа над Белгородской областью, а также над акваторией Чёрного моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО три БПЛА уничтожено над территорией Белгородской области и пять БПЛА перехвачено в акватории Чёрного моря", — рассказали в оборонном ведомстве.