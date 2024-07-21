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21 июля, 04:19

ПВО сбила 8 БПЛА в Белгородской области и над акваторией Чёрного моря

МО РФ: Силы ПВО сбили 8 БПЛА в Белгородской области и над акваторией Чёрного моря

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили восемь украинских беспилотников самолётного типа над Белгородской областью, а также над акваторией Чёрного моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО три БПЛА уничтожено над территорией Белгородской области и пять БПЛА перехвачено в акватории Чёрного моря", — рассказали в оборонном ведомстве.

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В предыдущий раз об уничтожении беспилотников в акватории Чёрного моря сообщалось 19 июля. Тогда средствам противовоздушной обороны удалось ликвидировать пять вражеских объектов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Оксана Попова
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