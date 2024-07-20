Силы ПВО уничтожили 27 украинских БПЛА над двумя российскими регионами

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили 27 украинских беспилотников над российскими регионами. По информации Министерства обороны РФ, вражеские объекты были сбиты над Ростовской и Смоленской областями.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены двадцать шесть БПЛА над территорией Ростовской области и один БПЛА уничтожен над территорией Смоленской области", — рассказали в оборонном ведомстве.