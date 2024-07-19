В Курской области за сутки уничтожено 18 украинских беспилотников
В Курской области за сутки было уничтожено 18 украинских беспилотников: 11 сбили российские системы ПВО, а другие семь ликвидированы средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и стрелковым оружием. Об этом вечером в пятницу, 19 июля, заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.
"Ночью наши бойцы ПВО уничтожили 11 украинских БПЛА самолётного типа. Стрелковым оружием и средствами РЭБ в приграничных районах ликвидировано и обезврежено семь украинских дронов", — написал он в телеграм-канале.
По словам Смирнова, в течение дня обстрелу подвергались сёла Заолешенка и Гордеевка, посёлки Тёткино и Новый Путь, деревня Елизаветовка и хутор Титов. При этом сбросы с украинских БПЛА и атаки дронов-камикадзе фиксировались, в частности, у пункта пропуска Крупец и деревни Старая Николаевка.
Напомним, в ночь на 19 июля в Курской области была объявлена опасность атаки беспилотников. В административном центре два местных жителя получили ранения в результате падения обломков украинских дронов.
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