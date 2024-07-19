В Курской области за сутки уничтожено 18 украинских беспилотников

В Курской области за сутки было уничтожено 18 украинских беспилотников: 11 сбили российские системы ПВО, а другие семь ликвидированы средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и стрелковым оружием. Об этом вечером в пятницу, 19 июля, заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

"Ночью наши бойцы ПВО уничтожили 11 украинских БПЛА самолётного типа. Стрелковым оружием и средствами РЭБ в приграничных районах ликвидировано и обезврежено семь украинских дронов", — написал он в телеграм-канале.