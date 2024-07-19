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19 июля, 07:37

ВСУ атаковали монастырь в Курской области, погиб один человек

ВСУ 19 июля атаковали монастырь в селе Горналь Курской области, в результате погиб один человек. Об этом в телеграм-канале сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

"Сегодня в селе Горналь Суджанского района украинский дрон атаковал территорию монастыря. В результате взрыва погиб местный житель. Выражаю глубокие соболезнования его родным и близким", — написал он в телеграм-канале.

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Напомним, в ночь на 19 июля в Курской области была объявлена опасность атаки беспилотников. В результате силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 11 украинских дронов.

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Freepik.com

Александра Вишнякова
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