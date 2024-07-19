Власти Курской области сообщили о работе ПВО в небе над регионом

В небе над Курской областью работает система противовоздушной обороны (ПВО). По информации врио главы Алексея Смирнова, в регионе объявлена опасность атаки беспилотников.

"Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! <…> В небе над Курской областью работает ПВО", — предупредил Смирнов.

Ранее сообщалось, что в течение прошедшего дня на территории Курской области было обезврежено и уничтожено 18 украинских беспилотников. Обошлось без пострадавших.