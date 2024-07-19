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18 июля, 23:25

Власти Курской области сообщили о работе ПВО в небе над регионом

Смирнов: В небе над Курской областью работает ПВО, объявлена опасность атаки БПЛА

Курск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / studio_Vaskov i Kompaniya

Курск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / studio_Vaskov i Kompaniya

В небе над Курской областью работает система противовоздушной обороны (ПВО). По информации врио главы Алексея Смирнова, в регионе объявлена опасность атаки беспилотников.

"Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! <…> В небе над Курской областью работает ПВО", — предупредил Смирнов.

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Ранее сообщалось, что в течение прошедшего дня на территории Курской области было обезврежено и уничтожено 18 украинских беспилотников. Обошлось без пострадавших.

Оксана Попова
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