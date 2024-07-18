В Курской области за день ликвидировано 18 украинских БПЛА
Смирнов: В Курской области за день ликвидировано 18 украинских БПЛА
В течение дня на территории Курской области было обезврежено и уничтожено 18 украинских беспилотников. Как сообщил врио главы региона Алексей Смирнов, обошлось без пострадавших.
"Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах в течение дня ликвидировано и обезврежено 18 украинских дронов", — написал чиновник в телеграм-канале.
Также Смирнов сообщил, что в результате атаки БПЛА произошло возгорание на одном из полей в Кореневском районе, которое было оперативно ликвидировано.
Днём ранее, 18 июля, коптер ВСУ сбросил взрывное устройство на пожарную часть в курском посёлке Тёткино. Кроме того, три человека были ранены при налёте дронов ВСУ на Новоивановку. В селе Любимовка Кореневского района также пострадала женщина, а в селе Новоивановка Суджанского района ранен водитель, на авто которого была сброшена взрывчатка.
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