В Курской области за день ликвидировано 18 украинских БПЛА

В течение дня на территории Курской области было обезврежено и уничтожено 18 украинских беспилотников. Как сообщил врио главы региона Алексей Смирнов, обошлось без пострадавших.

"Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах в течение дня ликвидировано и обезврежено 18 украинских дронов", — написал чиновник в телеграм-канале.