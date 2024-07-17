Коптер ВСУ подорвал пожарную часть в курском посёлке, ранен спасатель
Коптер ВСУ сбросил взрывное устройство на пожарную часть в Курской области
Украинский дрон сбросил взрывное устройство на здание пожарной части в курском посёлке Тёткино. Как сообщил исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов, ранен дежурный спасатель.
"Он доставлен в Глушковскую районную больницу, где ему оказана первая медицинская помощь. Вследствие атаки коптера повреждены служебный грузовой и личный легковой автомобили", — написал Смирнов в телеграм-канале.
Схожий инцидент произошёл в Тёткино накануне, 16 июля. В результате сброса взрывного устройства пострадал мирный житель.
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