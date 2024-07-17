Коптер ВСУ подорвал пожарную часть в курском посёлке, ранен спасатель

Украинский дрон сбросил взрывное устройство на здание пожарной части в курском посёлке Тёткино. Как сообщил исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов, ранен дежурный спасатель.

"Он доставлен в Глушковскую районную больницу, где ему оказана первая медицинская помощь. Вследствие атаки коптера повреждены служебный грузовой и личный легковой автомобили", — написал Смирнов в телеграм-канале.