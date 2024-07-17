Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 июля, 04:50

Коптер ВСУ подорвал пожарную часть в курском посёлке, ранен спасатель

Коптер ВСУ сбросил взрывное устройство на пожарную часть в Курской области

Украинский дрон сбросил взрывное устройство на здание пожарной части в курском посёлке Тёткино. Как сообщил исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов, ранен дежурный спасатель.

"Он доставлен в Глушковскую районную больницу, где ему оказана первая медицинская помощь. Вследствие атаки коптера повреждены служебный грузовой и личный легковой автомобили", — написал Смирнов в телеграм-канале.

Три дрона уничтожено за ночь в Белгородской и Воронежской областях
Три дрона уничтожено за ночь в Белгородской и Воронежской областях

Схожий инцидент произошёл в Тёткино накануне, 16 июля. В результате сброса взрывного устройства пострадал мирный житель.

Обложка ©

Unsplash / Jason Mavrommatis

Артур Лапсаков
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров