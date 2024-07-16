Коптер ВСУ подорвали жилой дом под Курском, хозяин ранен
Губернатор Смирнов: Житель Тёткино был ранен во время утренней атаки БПЛА ВСУ
Житель посёлка Тёткино в Глушковском районе Курской области был ранен при сбросе взрывного устройства с украинского БПЛА сегодня утром. Об этом в личном телеграм-канале сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.
"Сегодня утром в посёлке Тёткино Глушковского района с украинского коптера было сброшено взрывное устройство на одно из домовладений. Ранен местный житель. В настоящее время ему оказывают первую медицинскую помощь. Взрывом повреждены крыша и окна в доме, где он проживал. Обязательно окажем собственнику помощь в ремонте", — говорится в посте Смирнова.
Ранее в Минобороны сообщили, что минувшей ночью 13 украинских БПЛА были уничтожены на пятью российскими регионами. Самой крупной атаке подверглась Ростовская область, над ней ликвидировали девять беспилотников. Также системы ПВО сбили по одному аппарату над Чёрным морем у западного побережья Крыма, Белгородской, Курской и Воронежской областями.
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