Коптер ВСУ подорвали жилой дом под Курском, хозяин ранен

Житель посёлка Тёткино в Глушковском районе Курской области был ранен при сбросе взрывного устройства с украинского БПЛА сегодня утром. Об этом в личном телеграм-канале сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

"Сегодня утром в посёлке Тёткино Глушковского района с украинского коптера было сброшено взрывное устройство на одно из домовладений. Ранен местный житель. В настоящее время ему оказывают первую медицинскую помощь. Взрывом повреждены крыша и окна в доме, где он проживал. Обязательно окажем собственнику помощь в ремонте", — говорится в посте Смирнова.