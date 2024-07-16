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Регион
16 июля, 04:44

За ночь над пятью регионами России сбито 13 беспилотников ВСУ

Тринадцать украинских беспилотников сбито за ночь над пятью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Самая крупная атака зафиксирована в Ростовской области, где было уничтожено сразу девять беспилотников. По одному дрону сбито в Белгородской, Курской и Воронежской областях, а также над акваторией Чёрного моря около западного побережья Крыма.

Завод загорелся в Курской области после атаки украинского дрона
Завод загорелся в Курской области после атаки украинского дрона

ПВО в Крыму пришлось работать и накануне, 14 июля. По данным МО РФ, дрон был сбит над западным побережьем полуострова.

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VK / Минобороны России

Артур Лапсаков
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