За ночь над пятью регионами России сбито 13 беспилотников ВСУ
Тринадцать украинских беспилотников сбито за ночь над пятью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Самая крупная атака зафиксирована в Ростовской области, где было уничтожено сразу девять беспилотников. По одному дрону сбито в Белгородской, Курской и Воронежской областях, а также над акваторией Чёрного моря около западного побережья Крыма.
ПВО в Крыму пришлось работать и накануне, 14 июля. По данным МО РФ, дрон был сбит над западным побережьем полуострова.
Обложка ©
VK / Минобороны России