За ночь над пятью регионами России сбито 13 беспилотников ВСУ

Тринадцать украинских беспилотников сбито за ночь над пятью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Самая крупная атака зафиксирована в Ростовской области, где было уничтожено сразу девять беспилотников. По одному дрону сбито в Белгородской, Курской и Воронежской областях, а также над акваторией Чёрного моря около западного побережья Крыма.