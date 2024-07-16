Губернатор Гусев сообщил о сбитом над Воронежской областью беспилотнике
Украинский беспилотник сбит над территорией Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
"Над территорией Воронежской области дежурными силами ПВО обнаружен и уничтожен БПЛА самолётного типа", — написал чиновник в телеграм-канале.
Предварительно, разрушений и пострадавших нет. Опасность атаки беспилотных воздушных судов в регионе не объявлялась.
Последний раз об уничтожении БПЛА над Воронежской областью сообщалось 11 июля. Тогда вражеский дрон был сбит без последствий на земле.
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