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Регион
15 июля, 23:05

Губернатор Гусев сообщил о сбитом над Воронежской областью беспилотнике

Украинский беспилотник сбит над территорией Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

"Над территорией Воронежской области дежурными силами ПВО обнаружен и уничтожен БПЛА самолётного типа", — написал чиновник в телеграм-канале.

Предварительно, разрушений и пострадавших нет. Опасность атаки беспилотных воздушных судов в регионе не объявлялась.

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Завод загорелся в Курской области после атаки украинского дрона

Последний раз об уничтожении БПЛА над Воронежской областью сообщалось 11 июля. Тогда вражеский дрон был сбит без последствий на земле.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Артур Лапсаков
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