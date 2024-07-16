Губернатор Гусев сообщил о сбитом над Воронежской областью беспилотнике

Украинский беспилотник сбит над территорией Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

"Над территорией Воронежской области дежурными силами ПВО обнаружен и уничтожен БПЛА самолётного типа", — написал чиновник в телеграм-канале.

Предварительно, разрушений и пострадавших нет. Опасность атаки беспилотных воздушных судов в регионе не объявлялась.