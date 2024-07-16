Завод загорелся в Курской области после атаки украинского дрона

Пожар начался на заводе в Коренево после того, как украинский коптер сбросил туда взрывное устройство. Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов.

"Сегодня ночью украинский коптер сбросил взрывное устройство на территорию завода низковольтной аппараты в Коренево. Никто из работников не пострадал", — написал чиновник в телеграм-канале.

По его словам, возгорания началось в одном из технологических цехов, его тушат пожарные расчёты из двух районов.