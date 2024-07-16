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15 июля, 21:40

Завод загорелся в Курской области после атаки украинского дрона

Дрон сбросил взрывное устройство на территорию завода в Корнеево Курской области

Пожар на заводе в Коренево. Обложка © Telegram / Алексей Смирнов

Пожар на заводе в Коренево. Обложка © Telegram / Алексей Смирнов

Пожар начался на заводе в Коренево после того, как украинский коптер сбросил туда взрывное устройство. Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов.

"Сегодня ночью украинский коптер сбросил взрывное устройство на территорию завода низковольтной аппараты в Коренево. Никто из работников не пострадал", — написал чиновник в телеграм-канале.

По его словам, возгорания началось в одном из технологических цехов, его тушат пожарные расчёты из двух районов.

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Минувшей ночью над Курской областью было уничтожено три украинских дрона. Всё произошло в Железногорском районе.

Артур Лапсаков
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