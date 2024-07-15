Средства ПВО уничтожили три украинских БПЛА в Курской области
Смирнов: Силы ПВО уничтожили три украинских БПЛА в Курской области
Минувшей ночью силы противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотника над Курской областью. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.
"Утром в Железногорском районе средствами ПВО сбито три украинских БПЛА самолётного типа. Благодарю наших защитников!" — написал Смирнов в телеграм-канале.
Ранее сообщалось об уничтожении шести беспилотников над Брянской областью. Вражеские объекты были ликвидированы средствами ПВО. Спустя время стало известно, что в регионе было сбито несколько дронов ВСУ. В результате происшествия никто не пострадал.
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