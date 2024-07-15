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15 июля, 05:05

Средства ПВО уничтожили три украинских БПЛА в Курской области

Смирнов: Силы ПВО уничтожили три украинских БПЛА в Курской области

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотника над Курской областью. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

"Утром в Железногорском районе средствами ПВО сбито три украинских БПЛА самолётного типа. Благодарю наших защитников!" — написал Смирнов в телеграм-канале.

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Силы ПВО за ночь нейтрализовали более 20 БПЛА над тремя регионами

Ранее сообщалось об уничтожении шести беспилотников над Брянской областью. Вражеские объекты были ликвидированы средствами ПВО. Спустя время стало известно, что в регионе было сбито несколько дронов ВСУ. В результате происшествия никто не пострадал.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aappp

Оксана Попова
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