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15 июля, 00:12

В небе над Брянской областью уничтожили ещё четыре украинских БПЛА

Богомаз: Ещё четыре украинских БПЛА уничтожено над Брянской областью

Над территорией Брянской области уничтожено ещё четыре украинских беспилотника. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, в результате происшествия пострадавших и разрушений не зафиксировано.

"Три беспилотных летательных аппарата самолётного типа уничтожено над Злынковским районом. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", — написал Богомаз в телеграм-канале.

Спустя некоторое время глава региона сообщил об уничтожении ещё одного объекта. По его словам, БПЛА сбили над Трубчевским районом.

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Ранее сообщалось об уничтожении шести беспилотников над Брянской областью. Вражеские объекты были ликвидированы средствами ПВО. В результате происшествия никто не пострадал.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Оксана Попова
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