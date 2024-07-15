В небе над Брянской областью уничтожили ещё четыре украинских БПЛА

Над территорией Брянской области уничтожено ещё четыре украинских беспилотника. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, в результате происшествия пострадавших и разрушений не зафиксировано.

"Три беспилотных летательных аппарата самолётного типа уничтожено над Злынковским районом. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", — написал Богомаз в телеграм-канале.

Спустя некоторое время глава региона сообщил об уничтожении ещё одного объекта. По его словам, БПЛА сбили над Трубчевским районом.