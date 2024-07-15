В небе над Брянской областью уничтожили ещё четыре украинских БПЛА
Богомаз: Ещё четыре украинских БПЛА уничтожено над Брянской областью
Над территорией Брянской области уничтожено ещё четыре украинских беспилотника. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, в результате происшествия пострадавших и разрушений не зафиксировано.
"Три беспилотных летательных аппарата самолётного типа уничтожено над Злынковским районом. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", — написал Богомаз в телеграм-канале.
Спустя некоторое время глава региона сообщил об уничтожении ещё одного объекта. По его словам, БПЛА сбили над Трубчевским районом.
Ранее сообщалось об уничтожении шести беспилотников над Брянской областью. Вражеские объекты были ликвидированы средствами ПВО. В результате происшествия никто не пострадал.
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