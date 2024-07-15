Шесть БПЛА самолётного типа сбито над Брянской областью

Силы противовоздушной обороны уничтожили шесть украинских беспилотников самолётного типа над территорией Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Четыре беспилотника сбито над территорией Севского района, по одному над Погарским и Брасовским районами. Пострадавших и разрушений нет", — написал глава региона в телеграм-канале.