Над Брянской областью уничтожен украинский беспилотник самолётного типа
Российские военные сбили украинский беспилотник самолётного типа над Почепским районом Брянской области. Об этом в телеграм-канале рассказал губернатор региона Александр Богомаз.
По словам главы области, в результате уничтожения БПЛА противника никто не пострадал. Разрушений также нет. На месте инцидента в настоящее время работают оперативные и экстренные службы.
Ранее сообщалось, что украинский беспилотник атаковал спасателей, тушивших пожар в селе Верхняя Криница Васильевского района Запорожской области. Пострадал один человек.
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