Над Брянской областью уничтожен украинский беспилотник самолётного типа

Российские военные сбили украинский беспилотник самолётного типа над Почепским районом Брянской области. Об этом в телеграм-канале рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

По словам главы области, в результате уничтожения БПЛА противника никто не пострадал. Разрушений также нет. На месте инцидента в настоящее время работают оперативные и экстренные службы.