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14 июля, 05:22

Над Брянской областью уничтожен украинский беспилотник самолётного типа

Российские военные сбили украинский беспилотник самолётного типа над Почепским районом Брянской области. Об этом в телеграм-канале рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

По словам главы области, в результате уничтожения БПЛА противника никто не пострадал. Разрушений также нет. На месте инцидента в настоящее время работают оперативные и экстренные службы.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник атаковал спасателей, тушивших пожар в селе Верхняя Криница Васильевского района Запорожской области. Пострадал один человек.

Российский FPV-дрон сбил тараном украинскую "Бабу-ягу" в ДНР
Российский FPV-дрон сбил тараном украинскую "Бабу-ягу" в ДНР
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Иван Косицын
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