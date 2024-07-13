В Запорожской области ВСУ атаковали пожарную машину, есть пострадавший

Украинский беспилотник атаковал спасателей, тушивших пожар в селе Верхняя Криница Васильевского района Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. Всё произошло накануне, 12 июля. Пострадал один человек.

"Горела сухая растительность, была угроза распространения огня на частные дома. Во время тушения пожара был сброшен ВОП (взрывоопасный предмет. — Прим. Life.ru) с беспилотника, пострадал старший пожарный", — говорится в сообщении.

Мужчину госпитализировали, его состояние не уточняется. Также осколками был повреждён пожарный автомобиль.

Повреждения на пожарной машине, полученные в результате атаки ВСУ в Запорожской области. Фото © Telegram / МЧС России

Повреждения на пожарной машине, полученные в результате атаки ВСУ в Запорожской области. Фото © Telegram / МЧС России