В Запорожской области ВСУ атаковали пожарную машину, есть пострадавший
МЧС: ВСУ атаковали пожарную машину в Запорожской области
Украинский беспилотник атаковал спасателей, тушивших пожар в селе Верхняя Криница Васильевского района Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. Всё произошло накануне, 12 июля. Пострадал один человек.
"Горела сухая растительность, была угроза распространения огня на частные дома. Во время тушения пожара был сброшен ВОП (взрывоопасный предмет. — Прим. Life.ru) с беспилотника, пострадал старший пожарный", — говорится в сообщении.
Мужчину госпитализировали, его состояние не уточняется. Также осколками был повреждён пожарный автомобиль.
Повреждения на пожарной машине, полученные в результате атаки ВСУ в Запорожской области. Фото © Telegram / МЧС России
Повреждения на пожарной машине, полученные в результате атаки ВСУ в Запорожской области. Фото © Telegram / МЧС России
Ранее ВСУ обстреляли Лисичанск Луганской Народной Республики. На месте начался пожар, и, когда спасатели тушили его, украинская армия нанесла новый удар. Никто из сотрудников МЧС не пострадал.
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