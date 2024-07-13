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13 июля, 13:01

В Запорожской области ВСУ атаковали пожарную машину, есть пострадавший

МЧС: ВСУ атаковали пожарную машину в Запорожской области

Украинский беспилотник атаковал спасателей, тушивших пожар в селе Верхняя Криница Васильевского района Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. Всё произошло накануне, 12 июля. Пострадал один человек.

"Горела сухая растительность, была угроза распространения огня на частные дома. Во время тушения пожара был сброшен ВОП (взрывоопасный предмет. — Прим. Life.ru) с беспилотника, пострадал старший пожарный", — говорится в сообщении.

Мужчину госпитализировали, его состояние не уточняется. Также осколками был повреждён пожарный автомобиль.

Повреждения на пожарной машине, полученные в результате атаки ВСУ в Запорожской области. Фото © Telegram / МЧС России

Повреждения на пожарной машине, полученные в результате атаки ВСУ в Запорожской области. Фото © Telegram / МЧС России

Повреждения на пожарной машине, полученные в результате атаки ВСУ в Запорожской области. Фото © Telegram / МЧС России

Повреждения на пожарной машине, полученные в результате атаки ВСУ в Запорожской области. Фото © Telegram / МЧС России

Объекты украинской инфраструктуры разрушены взрывами в Запорожье
Объекты украинской инфраструктуры разрушены взрывами в Запорожье

Ранее ВСУ обстреляли Лисичанск Луганской Народной Республики. На месте начался пожар, и, когда спасатели тушили его, украинская армия нанесла новый удар. Никто из сотрудников МЧС не пострадал.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sergey Kamshylin

Матвей Константинов
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