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11 июля, 07:39

Объекты украинской инфраструктуры разрушены взрывами в Запорожье

Глава прокиевской Запорожской ОВА заявил о разрушении объектов инфраструктуры

В подконтрольной Киеву части Запорожской области раздались взрывы, повреждены объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщил руководитель прокиевской областной государственной администрации региона Иван Фёдоров в личном телеграм-канале.

"Поступили <...> сообщения о разрушении <...> объектов инфраструктуры", говорится в его публикации. Подробностей о том, сколько и какие именно объекты повреждены, Фёдоров не привёл.

В Днепре и Николаевской области прогремели взрывы
В Днепре и Николаевской области прогремели взрывы

А вчера стало известно о взрывах в Хмельницкой области Украины и городе Ровно. В ряде районов Ровенского региона стали наблюдаться проблемы с электричеством. Примерно в то же время мэр Одессы сообщил о нескольких взрывах в городе.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Vladyslav Lehir

Юрий Лысенко
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