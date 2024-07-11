Объекты украинской инфраструктуры разрушены взрывами в Запорожье

В подконтрольной Киеву части Запорожской области раздались взрывы, повреждены объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщил руководитель прокиевской областной государственной администрации региона Иван Фёдоров в личном телеграм-канале.

"Поступили <...> сообщения о разрушении <...> объектов инфраструктуры", — говорится в его публикации. Подробностей о том, сколько и какие именно объекты повреждены, Фёдоров не привёл.