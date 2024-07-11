Объекты украинской инфраструктуры разрушены взрывами в Запорожье
Глава прокиевской Запорожской ОВА заявил о разрушении объектов инфраструктуры
В подконтрольной Киеву части Запорожской области раздались взрывы, повреждены объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщил руководитель прокиевской областной государственной администрации региона Иван Фёдоров в личном телеграм-канале.
"Поступили <...> сообщения о разрушении <...> объектов инфраструктуры", — говорится в его публикации. Подробностей о том, сколько и какие именно объекты повреждены, Фёдоров не привёл.
А вчера стало известно о взрывах в Хмельницкой области Украины и городе Ровно. В ряде районов Ровенского региона стали наблюдаться проблемы с электричеством. Примерно в то же время мэр Одессы сообщил о нескольких взрывах в городе.
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