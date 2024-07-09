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8 июля, 22:41

В Днепре и Николаевской области прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Днепре и Николаевской области на фоне объявленной ранее воздушной тревоги. Об этом пишут украинские СМИ.

Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в Николаевской области более часа звучит сирена воздушной тревоги. В красной зоне также оказались Сумская, Полтавская и Харьковская области.

По всей Украине гремят взрывы, сообщается о прилётах в Киеве и в аэропорту Жуляны
По всей Украине гремят взрывы, сообщается о прилётах в Киеве и в аэропорту Жуляны

Ранее Минобороны РФ опровергло заявления Киева об ударах по гражданским объектам. В ведомстве подчеркнули, что подобные "истерики" киевский режим устраивает не первый год и каждый раз накануне очередной "сходки своих покровителей из НАТО".

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Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Оксана Попова
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