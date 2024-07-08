Минобороны опровергло утверждения Киева об ударе ВС РФ по гражданским объектам

Доносящиеся из Киева заявления о якобы намеренном ракетном ударе ВС РФ по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности, сообщили в Минобороны. В ведомстве указали на многочисленные свидетельства, опровергающие это.

"Опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города", — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что подобные "истерики" киевского режима происходят не первый год и каждый раз накануне очередной "сходки своих покровителей из НАТО". Целью таких провокаций в военном ведомстве видят обеспечение дальнейшего финансирования Незалежной и продолжение войны "до последнего украинца".