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8 июля, 10:58

Минобороны опровергло утверждения Киева об ударе ВС РФ по гражданским объектам

Доносящиеся из Киева заявления о якобы намеренном ракетном ударе ВС РФ по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности, сообщили в Минобороны. В ведомстве указали на многочисленные свидетельства, опровергающие это.

"Опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города", — говорится в сообщении.

Российские войска нанесли удар возмездия по военным объектам на Украине
Российские войска нанесли удар возмездия по военным объектам на Украине

В ведомстве подчеркнули, что подобные "истерики" киевского режима происходят не первый год и каждый раз накануне очередной "сходки своих покровителей из НАТО". Целью таких провокаций в военном ведомстве видят обеспечение дальнейшего финансирования Незалежной и продолжение войны "до последнего украинца".

Напомним, поздним утром 8 июля на Украине прогремела серия взрывов. В частности, их слышали в Кривом Роге, Кропивницком и Киеве. В столице Незалежной, например, хлопок зафиксировали в районе военного завода "Артём".

СМИ: На территории Новокраматорского машиностроительного завода прогремел взрыв
СМИ: На территории Новокраматорского машиностроительного завода прогремел взрыв
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ТАСС / Алексей Коновалов

Матвей Константинов
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