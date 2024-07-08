Очевидцы сообщили о взрыве в районе военного завода "Артём" в Киеве
Взрыв и мощный пожар произошли в районе военного завода "Артём" в Шевченковском районе Киева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев.
"Мощный взрыв, пожар. Это завод "Артём", где производят в том числе ракеты", — сообщил очевидец.
Кроме того, украинские СМИ сообщают о прилёте в районе метро "Лукьяновская" в Киеве.
Кроме того, ТАСС узнал о поражении ракетами военного аэродрома Озерное в Житомирской области, там прогремели множественные взрывы.
Обложка ©
УНИАН