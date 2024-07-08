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8 июля, 08:32

Очевидцы сообщили о взрыве в районе военного завода "Артём" в Киеве

Взрыв и мощный пожар произошли в районе военного завода "Артём" в Шевченковском районе Киева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев.

"Мощный взрыв, пожар. Это завод "Артём", где производят в том числе ракеты", — сообщил очевидец.

Кроме того, украинские СМИ сообщают о прилёте в районе метро "Лукьяновская" в Киеве.

Кроме того, ТАСС узнал о поражении ракетами военного аэродрома Озерное в Житомирской области, там прогремели множественные взрывы.

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Напомним, утром 8 июля на Украине прогремела целая серия взрывов, в частности, в Киеве, Кривом Роге, Кропивницком. В Одессе пропало электричество.

Обложка ©

УНИАН

Александра Вишнякова
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