Очевидцы сообщили о взрыве в районе военного завода "Артём" в Киеве

Взрыв и мощный пожар произошли в районе военного завода "Артём" в Шевченковском районе Киева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев.

"Мощный взрыв, пожар. Это завод "Артём", где производят в том числе ракеты", — сообщил очевидец.

Кроме того, украинские СМИ сообщают о прилёте в районе метро "Лукьяновская" в Киеве.