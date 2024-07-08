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8 июля, 05:23

ФСБ пресекла попытку украинских спецслужб угнать бомбардировщик Ту-22М3

ФСБ РФ пресекла попытку угона стратегического бомбардировщика Ту-22М3 на Украину

Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла попытку украинской разведки организовать угон российского стратегическго бомбардировщика Ту-22М3 в Незалежную, рассказали журналистам в Центре общественных связей ведомства. В подготовке операции противника принимали участие спецслужбы стран НАТО.

Украинская разведка пыталась склонить лётчика из РФ угнать Ту-22М3 за паспорт Италии. Видео © ФСБ России

"Украинская разведка намеревалась завербовать российского военного лётчика за денежное вознаграждение и предоставление гражданства Италии, склонить к осуществлению перелёта и посадке ракетоносца на Украине", — поделились в ФСБ.

Деньги, которые планировалось заплатить российскому лётчику за угон Ту-22М3 на Украину. Скриншот © ФСБ России

Деньги, которые планировалось заплатить российскому лётчику за угон Ту-22М3 на Украину. Скриншот © ФСБ России

Однако их планам не было суждено исполниться: российская сторона начала оперативную игру и получила сведения, позволившие ВС РФ нанести удар по аэродрому ВСУ в Озёрном Житомирской области. По всей видимости, именно туда намеревалось перегнать бомбардировщик.

  • Переписка с сотрудником украинских спецслужб, требовавшим угнать Ту-22М3. Скриншот © ФСБ России
    Переписка с сотрудником украинских спецслужб, требовавшим угнать Ту-22М3. Скриншот © ФСБ России
  • Переписка с сотрудником украинских спецслужб, требовавшим угнать Ту-22М3. Скриншот © ФСБ России
    Переписка с сотрудником украинских спецслужб, требовавшим угнать Ту-22М3. Скриншот © ФСБ России

Переписка с сотрудником украинских спецслужб, требовавшим угнать Ту-22М3. Скриншот © ФСБ России

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По словам лётчика, выбранного противником в качестве цели, всё началось с достаточно грубого разговора в Telegram. Сотрудник украинских спецслужб, представившийся как Павло, угрожал его родственникам, требовал поджечь авиационную технику и предоставить некоторые данные. За всё это российскому пилоту предлагали три миллиона долларов.

"Ни морали, ни этики... Говорит: "Дай мне данные по самолётам: бортовые номера, техническое состояние, график регламента". Я пошёл к командованию и всё рассказал... Павло <...> предложил угнать боевой самолёт на территорию Украины. Но не просто самолёт, а дальний бомбардировщик-ракетоносец, носитель ядерного оружия", — пояснил пилот.

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Ранее в Забайкалье ФСБ задержала мужчину, вступившего в одну из террористических организаций. Он вёл подрывную деятельность по заданию кураторов.

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ФСБ России

Матвей Константинов
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