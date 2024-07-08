В Забайкалье задержали террориста из "Артподготовки"*

В Забайкальском крае сотрудники спецслужбы задержали мужчину, который в 2022 году вступил в запрещённую в РФ террористическую организацию "Артподготовка"*. Как передаёт региональное управление ФСБ, задержанный по заданию иностранных кураторов вёл подрывную деятельность против России.

"По заданию своих иностранных кураторов фигурант проводил в сети Интернет психологические акции путём распространения материалов, дискредитирующих действия Вооружённых сил РФ и органов власти в связи с СВО, а также призывов к насильственному изменению основ конституционного строя", — приводит ТАСС слова представителей спецслужбы.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации". По данному факту проводится расследование.

Ранее Life.ru писал, что сотрудниками ФСБ по подозрению в госизмене был задержан житель Приморского края. Его подозревают в том, что он сотрудничал с ГУР Украины и передавал управлению сведения об "уязвимых местах".