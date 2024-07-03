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3 июля, 02:20

ФСБ задержала жителя Приморья за передачу данных ГУР Украины

Житель Приморского края задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) по подозрению в госизмене. Установлено, что он сотрудничал с ГУР Украины и передавал управлению сведения об "уязвимых местах".

Жителя Приморья задержали за передачу данных ГУР Украины. Видео © УФСБ по Приморскому краю

"Установлено, что гражданин Российской Федерации оказывал консультационную помощь главному управлению разведки Министерства обороны Украины путём передачи сведений об уязвимых местах и способах выведения из строя объектов железнодорожного транспорта", — приводит ТАСС сообщение погрануправления ФСБ по Приморскому краю.

В отношении предателя родины возбуждено уголовное дело о государственной измене, сейчас он находится под стражей.

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В другом российском регионе — Хабаровске — уголовное дело о государственной измене было возбуждено против местной жительницы. Женщина собрала и передала представителям украинских спецслужб информацию, которая может быть использована Киевом против безопасности РФ.

Обложка ©

УФСБ по Приморскому краю

Оксана Попова
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