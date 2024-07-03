ФСБ задержала жителя Приморья за передачу данных ГУР Украины
Житель Приморского края задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) по подозрению в госизмене. Установлено, что он сотрудничал с ГУР Украины и передавал управлению сведения об "уязвимых местах".
Жителя Приморья задержали за передачу данных ГУР Украины. Видео © УФСБ по Приморскому краю
"Установлено, что гражданин Российской Федерации оказывал консультационную помощь главному управлению разведки Министерства обороны Украины путём передачи сведений об уязвимых местах и способах выведения из строя объектов железнодорожного транспорта", — приводит ТАСС сообщение погрануправления ФСБ по Приморскому краю.
В отношении предателя родины возбуждено уголовное дело о государственной измене, сейчас он находится под стражей.
В другом российском регионе — Хабаровске — уголовное дело о государственной измене было возбуждено против местной жительницы. Женщина собрала и передала представителям украинских спецслужб информацию, которая может быть использована Киевом против безопасности РФ.
УФСБ по Приморскому краю