ФСБ задержала жителя Приморья за передачу данных ГУР Украины

Житель Приморского края задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) по подозрению в госизмене. Установлено, что он сотрудничал с ГУР Украины и передавал управлению сведения об "уязвимых местах".

Жителя Приморья задержали за передачу данных ГУР Украины. Видео © УФСБ по Приморскому краю

"Установлено, что гражданин Российской Федерации оказывал консультационную помощь главному управлению разведки Министерства обороны Украины путём передачи сведений об уязвимых местах и способах выведения из строя объектов железнодорожного транспорта", — приводит ТАСС сообщение погрануправления ФСБ по Приморскому краю.

В отношении предателя родины возбуждено уголовное дело о государственной измене, сейчас он находится под стражей.