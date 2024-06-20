ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 июня, 07:54

Против жительницы Хабаровска завели дело о госизмене за передачу данных Киеву

В Хабаровске против местной жительницы было возбуждено уголовное дело о государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону. По их данным, женщина собрала и передала представителям украинских спецслужб информацию, которая может быть использована Киевом против безопасности РФ.

"Уголовное дело по ст. 275 УК РФ возбуждено и расследуется следователями УФСБ России по Хабаровскому краю", — уточнили в ведомстве.

В ходе следственных действий выяснилось, что хабаровчанка связалась с представителями спецслужб Украины через интернет для оказания содействия в совершении диверсий и терактов на объектах органов государственной власти на территории Хабаровска.

Хотели вступить в ряды ВСУ: Трёх сыновей липецкого священника будут судить по делу о госизмене
Хотели вступить в ряды ВСУ: Трёх сыновей липецкого священника будут судить по делу о госизмене

Напомним, что в Забайкалье женщину осудили на 12 лет по обвинению в госизмене. Она выясняла и передавала украинской разведке данные о передвижениях военнослужащих и техники ВС РФ в регионе.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sibirskaya_pelmeshka

Николай Рюмин
  • Новости
  • ФСБ России
  • Происшествия
  • Криминал
  • Хабаровский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров