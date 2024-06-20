Против жительницы Хабаровска завели дело о госизмене за передачу данных Киеву
В Хабаровске против местной жительницы было возбуждено уголовное дело о государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону. По их данным, женщина собрала и передала представителям украинских спецслужб информацию, которая может быть использована Киевом против безопасности РФ.
"Уголовное дело по ст. 275 УК РФ возбуждено и расследуется следователями УФСБ России по Хабаровскому краю", — уточнили в ведомстве.
В ходе следственных действий выяснилось, что хабаровчанка связалась с представителями спецслужб Украины через интернет для оказания содействия в совершении диверсий и терактов на объектах органов государственной власти на территории Хабаровска.
Напомним, что в Забайкалье женщину осудили на 12 лет по обвинению в госизмене. Она выясняла и передавала украинской разведке данные о передвижениях военнослужащих и техники ВС РФ в регионе.
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