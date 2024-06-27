Крымчанин получил более десяти лет "строгача" за госизмену

"Верховный суд Республики Крым вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя региона. Он признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена)", — сообщили в пресс-службе.

Поймали предателя в Псковской области сотрудники ФСБ. Как установили следователи, мужчина в августе 2022 года с целью помочь ВСУ отправлял в Киев видео процесса работы российских ПВО, комментируя месторасположение систем.

Ранее Life.ru сообщал, что 1 июля Второй Западный окружной военный суд начнёт рассмотрение уголовного дела в отношении троих сыновей липецкого священника Игоря Ащеулова, которых обвинили в государственной измене. Им предъявят обвинение в совершении преступлений по нескольким статьям. Стоит отметить, что процесс будет проходить в открытом режиме, потому что их дело не содержит грифа "секретно" или "совершенно секретно".